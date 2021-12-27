إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا

مدرب الأهلي طرابلس، الفرنسي سيموندي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

قررت اللجنة التسييرية بالنادي «الأهلي طرابلس» فسـخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي برنارد سيموندي ومساعده الفرنسي أيضًا من مهامهما.

شمل القرار تكليف المدرب المساعد التونسي سامي زميط مدربًا موقتًا لفريق كرة القدم الأول إلى أن يتم التعاقد مع مدرب جديد في الفترة القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي «الأهلي طرابلس» عبر «فيسبوك».

وبدأت اللجنة التسييرية المشكلة حديثًا خلفًا لساسي أبوعون عملها لإدارة بنادي «الأهلي طرابلس»، بعد أن كشف مكتب الرياضة بمنطقة طرابلس ذو الرقم الاشاري (609/م.ر.ط.أ ) بتاريخ 22 ديسمبر 2021 تشكيل لجنة تسييرية لنادي «الأهلي طرابلس» الرياضي الثقافي الاجتماعي.

جاء ذلك عبر الموافقة على اعتماد المجلس المكون من فرج أحمد إدريس رئيسًا، ونائبه خالد خليفة، والعضو المالي عبد الحكيم الغرابلي، والأعضاء: سفيان محمد ونور محمد وعبدالرزاق بن شبل ووائل مركوس وحسام عبدالرحيم وعبد الباري الشركسي.