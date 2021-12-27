إحصاءات وأرقام الأسبوع السادس في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 04:09 مساء
الأهلي بنغازي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

اختُتمت، الأحد، مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة عشر مباريات في الأسبوع، ومباراة وحيدة مؤجلة من الأسبوع الخامس، كانت بين الأهلي طرابلس والأولمبي انتهت بالتعادل السلبي.

وشهد الأسبوع السادس حالة من الشح في تسجيل الأهداف في المجموعة الثانية؛ حيث جرى تسجيل أربعة أهداف فقط في المجموعة، أما المجموعة الأولى فشهدت تسجيل 13 هدفا بمجموع الأهداف في الأسبوع، ليصل مجموع الأهداف في الأسبوع إلى 17، ويقفز معها مجموع أهداف مسابقة الدوري حتى الأسبوع السادس إلى 112 هدفا.

وضعية الفرق
الشط 5 خسائر وتعادل وحيد، التعاون 3 خسائر و2 تعادل و1 فوز، شباب الجبل 5 خسائر وفوز واحد، الصداقة 3 خسائر وتعادل واحد وفوز وحيد، خليج سرت دخل شباكه 15 هدفا ونتائجه 4 خسائر و2 تعادل ولم يفز في أي مباراة، أما دارنس خسر ثاني مباراة له هذا الموسم، والصداقة حقق فوزه الثاني هذا الموسم، والسويحلي حقق فوزه الثالث.

الأكثر تسجيل
في المجموعة الأولى: الأخضر أكثر تسجيلاً للأهداف 21 هدفا خلال 6 أسابيع، الأهلي بنغازي 13 هدفا، النصر 11هدفا، دارنس 6 أهداف، الهلال 5 أهداف، وفي المجموعة الثانية: الأولمبي 8 أهداف، والسويحلي 5 أهداف، والاتحاد 4 أهداف، المدينة 3 أهداف. الأقل تسجيلا في المجموعة الأولى شباب الجبل وخليج سرت والصداقة، في المجموعة الثانية الأهلي طرابلس والشط والخمس والاتحاد المصراتي والمحلة، الأقل استقبالا للأهداف في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي ثلاثة أهداف، وفي المجموعة الثانية الاتحاد شباكه نظيفة من دون أهداف.

فرق استقبلت أكثر أهداف في المجموعة الأولى شباب الجبل وخليج سرت 15 هدفا والتعاون 13 هدفا، وفي المجموعة الثانية الشط 7 أهداف، والأولمبي 5 أهداف، وأبوسليم 4 أهداف.

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