اتحاد السلة الليبي: نفتقر لأبسط مقومات العمل الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 12:02 مساء
منتخب ليبيا لكرة السلة للشباب. (فيسبوك)

بعد فقدان منتخب ليبيا لكرة السلة تحت 18عاما لمبارياته في بطولة تونس، أمام تونس في الافتتاح بنتيجة (54-71) وأمس الأحد أمام الجزائر (34-70) برر الاتحاد العام أسباب الخسارة في المباراتين.

وأرجع الاتحاد الليبي لكرة السلة أسباب الخسارة إلى الافتقار لقاعة صالحة للتدريب، يمكن من خلالها إعداد اللاعبين عليها.

ومن ضمن ما جاء في منشور الاتحاد على صفحته عبر «فيسبوك» الذي كان تحت عنوان «كلمة لا بد منها»: «منتخبنا الوطني تحت 18سنة والذي يشارك في بطولة تونس الدولية لم يتجاوز عمره شهر ونصف في بلد يفتقر لأبسط مقومات العمل الرياضي أقلها قاعة صالحة للتدريب ودعم مالي لتغطية نفقات التجهيز والتحضير الفني واللوجستي».

وأضاف البيان: «مع كل ذلك كسبنا مجموعة من الشباب يمكن التعويل عليهم ليكونوا نواة للمنتخب الأول في القريب العاجل.. لكن هذه النواة ستصطدم بجبل من الصعوبات تتمثل في التدريب والتطوير الفني وتكثيف المشاركات الخارجية والاحتكاك مع منتخبات متعددة المستوى وتوفير أطقم تدريب على مستوى عالٍ، إضافة إلى الإمكانات المادية والتغذية والعلاج إلى غير ذلك من الاحتياجات المهمة، وعلى مدى متوسط وطويل كل ذلك غير متوفر ولو بالنذر اليسير».

وأكمل البيان: «من هنا نطالب المسؤولين على الرياضة الليبية في اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بضرورة توفير كل المتطلبات الأساسية للحفاظ على هذا المنتخب وتحضيره لقادم المواعيد بكل الإمكانات المالية والعينية والفنية.. نأمل أن يلقى هذا الكلام آذانا صاغية».

منتخب ليبيا لكرة السلة للشباب. (فيسبوك)
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