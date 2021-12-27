6 دول في بطولة مخلوف الدولية للقوة البدنية ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 11:18 صباحا
البطل الراحل محمد مخلوف. (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة محمد مخلوف للقوة البدنية في نسختها الرابعة، والتي ستقام بصالة كرة اليد ببنغازي، بمشاركة رياضيين من دول ليبيا ومصر وسورية وفلسطين وتونس وبنين، وتعذر مشاركة دول العراق والجزائر والمغرب، بسبب الإجراءات الاحترازية لـ «كوفيد-19».

برنامج البطولة
تنطلق البطولة بعد غدٍ الأربعاء، وسيكون التنافس في وزني (59-76 كلغ)، والخميس وزني (83-93 كلغ)، واليوم الختامي الجمعة 31 ديسمبر سيكون التنافس في وزني (105-120و+120كلغ).

يشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة عليا للبطولة، برئاسة أمين عام الاتحاد، عبدالله الغرياني، ونائبه عضو الاتحاد سليم عمر الفارسي، وعضوية محمد سليمان البابور وإبراهيم مادي أبوبكر وخالد عبدالسميع مخلوف وعلاء عوض الورشفاني وحلمي ميلود نصرات وصالح علي الماجري وأمين علي عكريش.

البطل الراحل محمد مخلوف. (أرشيفية : الإنترنت)
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