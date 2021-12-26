بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 0 - 0 المحلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 03:34 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والمحلة. (صورة مثبتة من الفيديو)

انطلقت مباراة «الأهلي طرابلس» و«المحلة» عبر قناة الوسط «WTV».

يقدم الاستديو عبدالرازق بالحاج في حضور ضيفيه أسامة الفزاني وعادل الخمسي.

لمشاهدة الاستديو التحليلي لمباراة «الأهلي طرابلس» و «المحلة» عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة الاستديو التحليلي لمباراة «الأهلي طرابلس» و «المحلة» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع خمس مباريات في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب مصراتة، «الأهلي طرابلس»، ثامن الأولى بـ4 نقاط من أربع مباريات يلتقي «المحلة»، سادس المجموعة الثانية بـ5 نقاط والمراقب عبدالله شكشاكة.

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