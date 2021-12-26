الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي

مباراة الهلال ودارنس. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

أقيمت، أمس السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في ملعب علي الزقوزي انتهت مباراة الاتحاد والشط بفوز الاتحاد بهدف دون رد سجله معاذ عيسى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة وصل فريق الاتحاد إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، بينما فريق الشط ظل خامس الترتيب بعد خسارة وتعادل وحيد ورصيده نقطة واحدة.

وفي ملعب شيخ الشهداء انتهت مباراة الصداقة والتعاون بفوز الصداقة بهدف وحيد جاء من علامة الجزاء سجله مالك الحاسي.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء لحارس فريق الصداقة جمال سلطان، وبهذه النتيجة وصل الصداقة إلى 7 نقاط والتعاون بقي بنفس رصيده السابق 5 نقاط.

وفي ملعب شهداء بنينا انتهت القمة بين الهلال ودارنس بفوز الهلال بهدف دون رد سجله إسماعيل باكايكو في الدقيقة 41، وأضاع الهلال ركلة جزاء، بهذه النتيجة وصل الهلال إلى 8 نقاط ودارنس بنفس رصيد النقاط.