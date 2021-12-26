الأخضر× شباب الجبل.. النصر× خليج سرت.. السويحلي× الأولمبي.. المدينة× أبوسليم.. الأهلي طرابلس×المحلة.. الأحد

مباراة الأخضر وخليج سرت في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع خمس مباريات في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب البيضاء يلتقي «الأخضر»، ثاني المجموعة الأولى بـ13 نقطة مع «شباب الجبل»، تاسع المجموعة بـ3 نقاط، والمراقب فوزي الدالي.

وعلى ملعب بنينا «النصر»، ثالث المجموعة الأولى بـ10 نقاط يستضيف «خليج سرت»، صاحب آخر الترتيب بنقطتين والمراقب فرج أبوشكيوة.

وعلى ملعب الزاوية «السويحلي»، رابع الثانية بـ7 نقاط يحل ضيفًا على «الأولمبي»، متصدر المجموعة بـ10 نقاط والمراقب الحبيب أحمد.

وعلى ملعب الهاشمي البهلول سيجمع اللقاء «المدينة»، بـ5 نقاط مع «أبوسليم»، بـ6 نقاط والمراقب فتحي الخباط.

وعلى ملعب مصراتة «الأهلي طرابلس»، ثامن الأولى بـ4 نقاط من أربع مباريات يلتقي «المحلة»، سادس المجموعة الثانية بـ5 نقاط والمراقب عبدالله شكشاكة.