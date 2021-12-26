تأهل السويحلي والاتحاد المصراتي لسداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 ديسمبر 2021, 12:40 مساء
منافسات الطائرة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية آخر مباراتين في دوري الكرة الطائرة لفرق المجموعة الثانية.

وأسفرت المباراتان عن فوز «الاتحاد المصراتي» على «البشائر» بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (25-21، 24-26، 25-20،25-21)، أدار المباراة الحكمان مفتاح أبوزيدة حكمًا أول، وفتح الله الروياتي حكمًا ثانيًا، والمسجلان خالد الناقوزي ومحمود شلغوم.

أيضًا فاز «السويحلي» على «الأفريقي زليتن» بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-15، 25-15، 25-14)، أدار المباراة الحكمان حسين الغيراني حكمًا أول وخالد الناقوزي حكمًا ثانيًا، والمسجلان مختار الكرو وفتح الله الروياتي.

بذلك يتأهل عن المجموعة للدور السداسي فريقا «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»، الأول بتصدره بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات، والاتحاد المصراتي ثانيًا برصيد 12 نقطة، وثالثًا «البشائر» 4 نقاط، ورابعًا «الأفريقي زليتن» بنقطتين.

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