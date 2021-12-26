رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق يتساءل عن العلاقات الاجتماعية

صلاح العربي. (أرشيفية : الإنترنت)

طرح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق، صلاح العربي، تساؤلات حول واقع العلاقات الاجتماعية وغياب الوفاء من بعض الأصدقاء وعدم الاهتمام بالجانب الاجتماعي في الوسط الرياضي.



وقال العربي في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «محزن جدًّا غياب أصدقاء وأقارب عشنا معهم وتواصلنا في السراء والضراء، وفجأة تجدهم قد أصبحوا على هامش حياتك متعللين بضغوطات الحياة»، وتساءل العربي عن أسباب وصول العلاقات لهذا المستوى.

يذكر أن صلاح العربي تولى مناصب عديدة منها رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية ورئيس اتحاد الكرة مرتين.