رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق يتساءل عن العلاقات الاجتماعية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 26 ديسمبر 2021, 12:37 مساء
صلاح العربي. (أرشيفية : الإنترنت)

طرح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الأسبق، صلاح العربي، تساؤلات حول واقع العلاقات الاجتماعية وغياب الوفاء من بعض الأصدقاء وعدم الاهتمام بالجانب الاجتماعي في الوسط الرياضي.
 
وقال العربي في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «محزن جدًّا غياب أصدقاء وأقارب عشنا معهم وتواصلنا في السراء والضراء، وفجأة تجدهم قد أصبحوا على هامش حياتك متعللين بضغوطات الحياة»، وتساءل العربي عن أسباب وصول العلاقات لهذا المستوى.

يذكر أن صلاح العربي تولى مناصب عديدة منها رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية ورئيس اتحاد الكرة مرتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوعي الزائف.. ومسائل أخرى
وجهات نظر
وفاة ديسموند توتو أحد رموز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
دولى
«رويترز»: إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
عربى
«فرانس برس»: «أوميكرون» يهدد بزعزعة أركان الاقتصاد العالمي
اقتصاد
«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الشط 0 - 1 الاتحاد
رياضة محلية
التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي
ليبيا
الرئيس الروسي: الإساءة للنبي محمد ليست حرية تعبير
دولى
في متنزه البراكين.. الغوريلا تكافح للبقاء
علوم وتكنولوجيا
مغامرات لتلقيح سكان المناطق النائية في منغوليا
طب وصحة
تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا استفادت السلاحف البحرية من الجائحة