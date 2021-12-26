منتخب ليبيا لرفع الأثقال يصل أربيل للمشاركة في البطولة العربية بالعراق

منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)

تنطلق، اليوم الأحد، بقاعة نادي شقلاوة بمدينة أربيل العراقية بطولة العرب لرفع الأثقال للرجال والسيدات بمشاركة منتخبات ليبيا والعراق والسعودية والأردن والكويت وفلسطين وعمان والبحرين واليمن، ويترقب وصول منتخبات تونس والسودان وجزر القمر.

ويسبق البطولة الاجتماع الفني بحضور الاتحاد العربي لرفع الأثقال ومندوبي الدول المشاركة؛ لمناقشة الأمور الفنية للبطولة وتوزيع الرباعين على الأوزان.

يذكر أن منتخب ليبيا لرفع الأثقال وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل العراقية، ويترأس الوفد أمين عام الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين، ويضم الوفد الحكم أبوبكر الدوكالي، ومساعد المدرب محمد عبدالوهاب.

تضم البعثة أيضًا 11 رباعًا، ثلاثة في فئة الكبار وهم: أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وعمر العجمي، و10 رباعين في فئة الشباب وسط أول مشاركة خارجية، وهم: نصر الدين شلابي وزن 49 كلغ.

أيضًا يشارك محمد الشارف الزنتاني وزن 55 كلغ، والرباع زكريا ناصر شلابي وزن 67 كلغ، ومعاذ عبدالوهاب وزن 73 كلغ، ويوسف شاكير وزن 81 كلغ، وشاهين داوود وزن 89 كلغ، ومنيب العزابي وزن 96 كلغ، ونصرالدين المالكي وزن 102 كلغ.

ويلتحق بالبعثة المدرب صلاح الأدهم والإداري أسامة قناو، والطبيب هشام بريكاو، والرباعون محمد سمير غلام وزن 61 كلغ ويوسف حسام وزن + 102 كلغ.

منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)