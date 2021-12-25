لجنة تسييرية تتسلم الأهلي طرابلس رسميا

شعار نادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أكد عضو اللجنة المشكلة للتسليم والاستلام بين مجلس الإدارة السابق بالنادي الأهلي طرابلس واللجنة التسييرية فرج امليك في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن إجراءات التسليم ستتم، اليوم السبت بمقر النادي.



وأضاف مليك أن مدير مكتب الرياضة بطرابلس راشد السري كلف لجنة للتسليم والاستلام بين اللجنة التسييرية المشكلة حديثًا ومجلس الإدارة السابق تنفيذًا لكتاب وكيل شئون الرياضة جمال أبونوارة رقم 151 المؤرخ في 22 ديسمبر الجاري بشأن اعتماد تشكيل لجنة تسييرية لنادي الأهلي الرياضي ضمت مفتاح علي بن نوير وزكريا عياد زميم وفرج امحمد المليك وربيع خليفة شعبان وأبوالقاسم عبدالقادر الصويعي.