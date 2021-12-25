منتخب رفع الأثقال الليبي جاهز للبطولة العربية في العراق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 ديسمبر 2021, 05:17 مساء
منتخب رفع الأثقال الليبي. (فيسبوك)

توجهت بعثة منتخب ليبيا لرفع الأثقال إلى تركيا، اليوم السبت، ومنها إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في البطولة العربية لرفع الأثقال التي تستضيفها، بداية من غد الأحد.

وتتواصل البطولة لستة أيام ويترأس الوفد أمين عام الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين، ويضم الوفد الحكم أبوبكر الدوكالي والمدرب المساعد محمد عبدالوهاب و11 رباعا، ثلاثة في الكبار وهم: أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وعمر العجمى.

أيضا 10 رباعين في فئة الشباب، في أول مشاركة خارجية لهم، وهم: كمال عبدالناصر شلابي وزن 49 كلغ، ومحمد الشارف الزنتاني وزن 55 كلغ، والرباع زكريا ناصر شلابي وزن 67 كلغ، ومعاذ عبدالوهاب وزن 73 كلغ، ويوسف شاكير وزن 81 كلغ، وشاهين داوود وزن 89 كلغ، ومنيب العزابي وزن 96 كلغ، ونصرالدين المالكي وزن 102 كلغ.

ويلتحق بالبعثة المدرب صلاح الأدهم والإداري أسامة قناو والطبيب هشام بريكاو والرباعون محمد سمير غلام وزن 61 ويوسف حسام وزن + 102.

يشار إلى أن البطولة ستشهد مشاركة رباعين من ليبيا والعراق والسعودية وسورية ولبنان والأردن والجزائر والكويت وفلسطين وعمان.

منتخب رفع الأثقال الليبي. (فيسبوك)
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