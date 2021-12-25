ليبيا تلتقي تونس في افتتاح ودية السلة

منتخب شباب ليبيا لكرة السلة. (فيسبوك)

تنطلق، اليوم السبت، بطولة تونس الودية لكرة السلة تحت 18 عامًا، بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر، ومباراة الافتتاح ستجمع ليبيا وتونس، بداية من الساعة الخامسة مساء، وغدًا الأحد تلتقي ليبيا مع الجزائر.

أما الثلاثاء المقبل فسيشهد انطلاق بطولة كرة السلة (3x3) بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر.

وضمت قائمة منتخب ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا، اللاعبين: إبراهيم جمال ومحمد بكه وطه الفرجاني وعلي اغا وعبدالقادر بودبوس ومؤيد محارب وأحمد بزيو وطه شيما وأحمد الصوادق.

ضمت القائمة أيضًا عبدالعزيز حويل ومحمد الزلاوي وحكيم قدح وهانيبال العطوشي وايسم امشيا مع المدرب رشيد ابراهيم والمساعدين أحمد الأوجلي وممدوح الناجح والإدارى خالد القطعاني ومشرف المعدات رامي حدود.