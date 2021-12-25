الشط×الاتحاد.. الهلال×دارنس.. الصداقة×التعاون في الدوري الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 ديسمبر 2021, 12:03 مساء
مباراة الهلال أمام الأهلي بنغازي. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب الزقوزي سيجمع اللقاء بين الشط والاتحاد، والمراقب عبدالفتاح التريكي.
 
وعلى ملعب بنينا، يستضيف الهلال فريق دارنس، والمراقب حمد عبدالجواد، وعلى ملعب البيضاء الصداقة يتبارى مع التعاون، والمراقب طارق الجهاني.
 
ويشهد غدًا الأحد، إقامة خمس مباريات، الأخضر يلتقي شباب الجبل والمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب بنينا، النصر يستضيف خليج سرت والمراقب فرج أبوشكيوه.

وعلى ملعب الزاوية، السويحلي يحل ضيفًا على الأولمبي والمراقب الحبيب أحمد، وعلى ملعب الهاشمي البهلول، سيجمع اللقاء المدينة مع أبوسليم والمراقب فتحي الخباط.

وعلى ملعب مصراتة، الأهلي طرابلس يلتقي المحلة والمراقب عبدالله شكشاكة.

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