طائرة النصر يجتاز الهلال ويحتل الصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 12:57 مساء
منافسات الدوري الليبي لكرة الطائرة. (الإنترنت)

جرت أمس بصالة أحمد موسى بمدينة المرج مباراتان في الأسبوع الرابع لدوري الكرة الطائرة لفرق المجموعة الأولى.

انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي بنغازي على المروج، بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (12 /25،  18 /25، 22/25)، بإدارة علي الأوجلي حكما أول وفرج بوعربية حكما ثانيا، والمسجلان علي بوجناح والدولي حسين البركي، وحاملي الرايات الحكمان عصام الفسي ووائل بوشعالة.

- 6 أندية في قرعة المجموعة الثالثة للكرة الطائرة
- طائرة النصر تواجه الأهلي بنغازي

 

وفي أقوى مباريات هذه المجموعة وأكثرها إثارة وتشويق أُقيمت مواجهة بين النصر والهلال، وتواصلت لخمسة أشواط تقدم النصر بنتيجة الشوطين الأول والثاني 25/ 22،  25 /20. والشوطان الثالث والرابع كان التفوق للهلال 25 / 19، 25 /23، والشوط الخامس حسمه النصر لصالحه وبفارق نقطتين 22 / 20 ليفوز بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من الدولي حسين البركي حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا، والمسجلان وائل بوشعالة، وعلي الأوجلي، وحكما الرابع فرج بوعربية وعلي بوجناح.

النصر يتصدر الدوري
بعد هذه النتائج يفتك النصر الصدارة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات وأقرب الملاحقين الهلال ثماني نقاط والأهلي بنغازي سبع نقاط والمروج باق من دون نقاط.

ويتجدد الموعد، الجمعة، مع مباراتين في الأسبوع السادس لفرق المجموعة الثانية. وفي المجموعة الثالثة ستقام اليوم ثلاث مباريات في كأس ليبيا للكرة الطائرة، تجمع الأهلي طرابلس مع الجزيرة والاتحاد مع أساريا والرعابة مع الهدف.

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