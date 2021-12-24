أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز

اختتمت مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة 7 مباريات فقط من 10 مباريات، بعدما تم تأجيل مباريات المجموعة الثانية بين «الاتحاد» و«الخمس» إلى موعد لاحق، وترحيل مباراة «الأهلي طرابلس» و«الأولمبي» و«المدينة» و«السويحلي» إلى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وشهدت نتائج المجموعة الأولى في الأسبوع الخامس بالدوري الليبي، فوز «النصر» على «الهلال» بهدفين مقابل هدف، وفوز «الأهلي بنغازي» على «دارنس» بهدف دون مقابل، وفوز «الأخضر» على «خليج سرت» بنتيجة 6 أهداف مقابل 3، و«التعاون» على «شباب الجبل» بثلاثية نظيفة، بينما تعادل «التحدي» و«الصداقة» بهدف مقابل هدف.

وفي المجموعة الثانية، أُقيمت مباراتان فقط؛ حيث تعادل «الاتحاد المصراتي» مع «المحلة» بهدف مقابل هدف، في حين تعادل سلبياً «أبوسليم» و«الشط» دون أهداف، وأُقيمت أيضاً مباراة دربي طرابلس المؤجلة، وانتهت بفوز فريق «الاتحاد» على «الأهلي طرابلس» بهدف دون مقابل.

وشهد الأسبوع الخامس تسجيل 21 هدفاً، بواقع 18 هدفاً في المجموعة الأولى، وثلاثة أهداف فقط في المجموعة الثانية، ووصل مجموع الأهداف حتى الأسبوع الخامس 95 هدفاً، وشهد الأسبوع نفسه، أول تعادل لفريق «الشط» بعد أربع خسائر متتالية، وأول فوز لفريق «التعاون»، وخسارة فريق «خليج سرت» بأكبر نتيجة خلال الموسم وصلت إلى 6 أهداف مقابل ثلاثة.

التأجيلات بسبب الارتباطات الأفريقية

وكانت المجموعة الثانية أقل تهديفاً من المجموعة الأولى بسبب كثرة التأجيلات في المجموعة، بسبب المشاركة الأفريقية لفريقي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، حيث تم تسجيل 68 هدفاً في المجموعة الأولى، و27 في المجموعة الثانية بمجموع 95 هدفاً.

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«الأهلي بنغازي» يحقق العلامة الكاملة

فريق «الأهلي بنغازي» يحقق فوزه الخامس على التوالي برصيد 15 نقطة، أما فريق «الأخضر» فهو الأكثر تسجيلاً للأهداف حتى الأسبوع الخامس وصلت إلى 16 هدفاً، و«الأهلي بنغازي» ثانياً بـ11 في المجموعة الأولى، و«الأولمبي» في المجموعة الثانية بـ8 أهداف.

هدافو الدوري

أري بابل وأحمد كرواع وسالم المسلاتي وهيثم الجويني (4 أهداف) لكل منهم، بينما هناك لاعبون سجلوا ثنائية وهم: محمد الغنيمي لاعب «الخمس» في مرمى «المدينة» بالجولة الأولى، ولاعب «الأولمبي» يوسف فايق في مرمى «الشط» بالأسبوع الثالث، ولاعب «الأخضر» أحمد كرواع في مرمى «النصر» بالأسبوع الرابع، وثنائية في «خليج سرت» في الأسبوع الخامس.

جولة تألق المحليين

شهدت الجولة الخامسة، من منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022) تألقاً لافتاً للنظر للاعبين المحليين، حيث شهدت مباريات الأسبوع أهدافاً غزيرة، كان نجومها اللاعبون المحليون الذين تفوقوا على المحترفين وتصدروا لائحة إحراز أهداف الأسبوع منذ انطلاق أولى مبارياته. في مباراة الجوار بين «النصر» و«الهلال» كان الحسم لهداف وقائد «النصر» سالم المسلاتي الشهير بروما، الذي أحرز هدف الفوز الثاني لفريقه وتقدم في سباق الهدافين.

وشهدت مباراة «التحدي» و«الصداقة» بروز لاعب «التحدي» الصاعد أحمد العبار الذي أحرز أجمل أهدافه وأهداف الأسبوع، فيما أعاد لاعب «المحلة» أحمد زكي فريقه إلى نقطة التعادل بهدف في شباك «الاتحاد المصراتي». وشهدت مباراة «الأخضر» و«خليج سرت» عودة الهداف أحمد كرواع إلى الواجهة بتسجيله ثنائية، كما أحرز لاعب «خليج سرت» المعار من «النصر» إسلام الغناي أول ثنائية له ولفريقه. في المقابل، سجل «التعاون» أول انتصار له بثلاثية على حساب «شباب الجبل» بفضل ثلاثية لاعبيه المحليين ماهر العبيدي وأحمد جمال وطه الشلوي.

مجموعة كبيرة من العقوبات

واعتمدت لجنة تنظيم المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، نتائج الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز، وكشفت عدد إنذارات وعقوبات هذه الجولة على مستوى اللاعبين والمرافقين والأندية والجماهير. واعتمدت اللجنة نتائج هذه الجولة كما هي دون حدوث أي تغيير على مستوى خمس مباريات المجموعة الأولى، أو مباراتين المجموعة الثانية.

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وشهدت هذه الجولة 24 إنذاراً على مستوى المجموعة الأولى، و10 إنذارات في المجموعة الثانية، ليكون مجمل البطاقات الصفراء 34 إنذاراً. وعلى صعيد عقوبات اللاعبين، عوقب لاعب نادي «التحدي» يوسف الصديق بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 500 دينار. وتم إيقاف اللاعب حسن حسين من «خليج سرت» لمدة مباراتين، مع غرامة مالية قدرها 1000 دينار، وهي نفس العقوبة التي تعرّض لها المهدي الكوت لاعب «الأخضر» ومازن الكوني لاعب «شباب الجبل».

وعلى مستوى عقوبات المرافقين، فقد كانت العقوبات من مباراة «الهلال» و«النصر» فقط، حيث طالت العقوبات مشرف معدات فريق «الهلال» فرحات السعيطي ومشرف معدات «النصر» مفتاح الخمسي، ومدير الكرة في نادي «الهلال» خلفية المقني ورئيس نادي «النصر» أسامة أبوزيد. حيث تم إيقاف مشرفي المعدات لعدد 4 مباريات مع غرامة مالية 1500 دينار، بينما عقوبة المقني وأبوزيد كانت إيقافاً لمدة مباراة واحدة وغرامة مالية 300 دينار.

وعلى صعيد الأندية تمت معاقبة «الصداقة» بغرامة مالية 1000 دينار، بينما تمت معاقبة فرق «التعاون» و«شباب الجبل» و«الهلال» و«النصر» بغرامات مالية قدرها 1500 دينار. وعلى صعيد المشجعين تمت معاقبة فرق «دارنس» و«الهلال» و«النصر» بغرامات مالية قدرها 3000 دينار، بسبب دخول الجمهور إلى المباريات.

مواجهات الأسبوع السادس في الدوري الممتاز

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع السادس للدوري الليبي، الذي سينطلق اليوم الخميس 23 ديسمبر، بثلاث مباريات، على ملعب بنينا. سيجمع اللقاء الأول بين «التحدي» و«الأهلي بنغازي» ويديره المراقب عاشور سليمان، و«الاتحاد المصراتي» يستضيف «الخمس» على ملعب مصراتة، بالمراقب السنوسي خير. وبملعب الزقوزي سيجمع اللقاء بين «الشط» و«الاتحاد» بالمراقب عبدالفتاح التريكي.

وستقام يوم السبت مباراتان على ملعب بنينا، «الهلال» يستضيف «دارنس» بالمراقب حمد عبدالجواد، وعلى ملعب البيضاء «الصداقة» يتبارى مع «التعاون»، بالمراقب طارق الجهاني.

والأحد 26 ديسمبر، ستقام 6 مباريات «الأخضر» يلتقى «شباب الجبل» بالمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب بنينا «النصر» يستضيف «خليج سرت» بالمراقب فرج أبوشكيوة، وعلى ملعب الزاوية «السويحلي» يحل ضيفاً على «الأولمبي» بالمراقب الحبيب أحمد، وعلى ملعب الهاشمي البهلول سيجمع اللقاء «المدينة» مع «أبوسليم» بالمراقب فتحي الخباط، وعلى ملعب مصراتة «الأهلي طرابلس» يلتقى «المحلة» بالمراقب عبدالله شكشاكة.