الاتحاد المصراتي يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 07:17 مساء
فريق الاتحاد المصراتي. (الإنترنت)

حقق فريق الاتحاد المصراتي، الفوز الأول له هذا الموسم (2021-2022) في الدوري الليبي الممتاز، على حساب نظيره الخمس بهدف دون رد، على ملعب مصراتة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب بالمجموعة الثانية.

واستطاع فريق الاتحاد المصراتي تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق لاعبه معتز المعروف، بعد متابعة مميزة لتسديدة تصدى لها محمد اللافي حارس مرمى الخمس.

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
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وجاء هدف المعروف بعد دقائق من إهدار زميله سعد الغرباوي لركلة جزاء، تصدى لها اللافي. وشهدت المباراة أيضًا إشهار الحكم بطاقة حمراء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، للحارس محمد اللافي.

بهذه النتيجة حقق الاتحاد المصراتي أول فوز في البطولة، ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة محتلًا المركز السابع، بينما واصل الخمس سلسلة الهزائم وتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

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