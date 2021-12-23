«الرياضة» تعتمد اللجنة التسييرية للأهلي طرابلس

ساسي أبوعون، رئيس الأهلي طرابلس السابق. (الإنترنت)

اعتمدت وزارة الرياضة، الخميس، اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس وممارسة عملها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، بعدما قدم ساسي أبوعون استقالته من رئاسة النادي.

وكان ساسي أبوعون، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس، قد تقدم باستقالته رسميا من رئاسة مجلس إدارة النادي، الأسبوع الماضي، والذي وافقت عليها الجمعية العمومية.

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قائمة اللجنة التسييرية

وضمت اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس بعد استقالة «أبوعون» التالي: فرج إدريس رئيسًا، وخالد التواتي نائبًا وعبدالحكيم الغرابلي عضوًا ماليًا.