10 رباعين شباب يشاركون في عربية الأثقال بالعراق

منتخب ليبيا لرفع الأثقال. (الإنترنت)

أكد مدرب منتخب ليبيا لرفع الأثقال، صلاح الأدهم، قصر فترة الاستعداد للبطولة العربية للأثقال التي تستضيفها العراق، حيث كانت ثلاثة أسابيع فقط.

وقال الأدهم في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «قصر الاستعداد جاء لقلة الدعم المادي المقدم للاتحاد العام، إلا أننا نطمح في مشاركة مشرفة، والمنافسة بقوة في أكثر من وزن».

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وأضاف الأدهم أن البطولات العربية للأثقال أقوى من البطولات الأفريقية وأتوقع منافسة قوية وخاصة من رباعي ليبيا والعراق والسعودية والأردن والمغرب.

وأكد أن ليبيا ستشارك بثلاثة رباعين في الكبار و10 رباعين في فئة الشباب، في أول مشاركة خارجية لهم، مشيرا إلى أنه يرى فيهم نواة لمنتخب ليبي قوي في المستقبل القريب.