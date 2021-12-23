المنتخب الوطني يواصل التراجع في تصنيف «فيفا» الشهري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 01:22 مساء
المنتخب الوطني. (الإنترنت)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، التصنيف الشهري عن شهر ديسمبر الجاري، والأخير في العام 2021 للمنتخبات الدولية، والتي شهد تحسين بعض المنتخبات ترتيبها مثل قطر والجزائر بعد المشاركة في بطولة كأس العرب.

وواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم التراجع في تصنيف «فيفا» الشهري عن التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي في الشهر الماضي.

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وتراجع منتخب الفرسان مركزًا واحدًا في التصنيف ليصبح في المركز 117 بدلًا من 116 الذي كان يتواجد فيه خلال الشهر الماضي.

ترتيب منتخبات القارة
وتمكن منتخب الجزائر من إزاحة تونس من الترتيب الثالث على مستوى القارة الأفريقية وتقدم 3 مراكز دفعة واحدة في التصنيف.

واستمر منتخب السنغال في صدارة ترتيب منتخبات القارة ويليه منتخب المغرب الأول عربيا في القارة ثم بعد ذلك الجزائر وتونس ونيجيريا ومصر على التوالي.

أما المنتخب الوطني؛ فقد احتل المركز رقم 29 على مستوى القارة السمراء.

التصنيف العالمي
وبالنسبة للتصنيف العالمي؛ استمرت الخمسة منتخبات الأوائل كما هي في الشهر الماضي، حيث حافظ منتخب بلجيكا على الصدارة وتليه البرازيل ثم فرنسا وإنجلترا ثم الأرجنتين.

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