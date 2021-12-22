فوز فطيس وخسارة الحصادي في «دولية تونس للشطرنج»

لاعب الشطرنج الليبي عمرو فطيس. (الإنترنت)

جرت اليوم الجولة الثامنة لبطولة تونس الدولية للشطرنج بمشاركة 118 لاعبًا من دول ليبيا وتونس وعمان والهند.

وفي أبرز نتائج هذه الجولة فاز الليبي عمرو فطيس على التونسي فرج الشاذلي، وخسارة الليبي يوسف الحصادي أمام الهندى جاسيبو، وفوز العماني حمود على التونسي مختار عفيني، وفوز التونسي سيف نجار على زميله محمد خليل.

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وجاء الترتيب بعد الجولة الثامنة كالتالي:

الصدارة للعماني حمود البورسعيدي برصيد 7 نقاط، وبكسر التعادل يأتي الهندي ماريان ثانيًا بـ7 نقاط، وثالثًا التونسي سيف نجار 6.5 نقطة، وبنفس النقاط يأتي زميله وائل شقرون رابعًا، وخامسًا الليبي يوسف الحصادي بـ6 نقاط، وبكسر التعادل جاء زميله عمرو فطيس سادسًا بـ6 نقاط، وسابعًا التونسي محمد خليل 6 نقاط، وثامنًا الهندي أرناند 6 نقاط، وتاسعًا التونسي الصديق جمعة 6 نقاط.