منتخب السلة تحت 18 عاما في بطولة تونس الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 02:48 مساء
منتخب شباب ليبيا في كرة السلة. (إنترنت)

يشارك المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة تحت 18 عامًا في بطولة تونس الدولية وسط مشاركة منتخبات تونس والجزائر ومالي في الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر الجاري.

ضمت قائمة المنتخب الوطني اللاعبين: إبراهيم جمال ومحمد بكه وطه الفرجاني وعلي أغا وعبدالقادر بودبوس ومؤيد محارب وأحمد بزيو وطه شيما وأحمد الصوادق وعبدالعزيز حويل ومحمد الزلاوي وكيم قدح وهانيبال العطوشي وايسم امشيا، حسب الصفحة الرسمية لكرة السلة عبر «فيسبوك». 

ويضم الطاقم الفني لمنتخب تحت 18 عامًا المدرب الوطني رشيد إبراهيم والمدرب أحمد الأوجلي والمساعد ممدوح الناجح والإداري خالد القطعاني ومشرف المعدات رامي حدود.

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