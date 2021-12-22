قناة «WTV» تبث استديو تحليل مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة. (خاص - بوابة الوسط)

تبث قناة الوسط «WTV» الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصر الأربعاء، على ملعب الزاوية، ضمن مؤجلات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يدير استديو التحليل عبدالرزاق بالحاج، في حضور الضيفين وخبراء التحليل أسامة الفزاني وعادل الخمسي.

قبل المباراة، الأولمبي يتصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط من أربع مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

أما الأهلي طرابلس ثامن المجموعة بأربع نقاط من ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في واحدة، وفقد النتيجة في مباراة القمة أمام الاتحاد.