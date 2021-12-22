«المسابقات» تقرر إقامة مباراة الأولمبي في موعدها بعد رفض طلب الأهلي طرابلس

تدريبات حراس مرمى فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تُجرى في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء بملعب مدينة الزاوية مباراة الأولمبي وضيفه فريق الأهلي طرابلس لتقام المباراة في موعدها ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من الدوري الليبي لكرة القدم.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد رفضت طلب الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس بتأجيل المباراة إلى موعد آخر، بسبب استقالة رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون والفراغ الإداري للنادي.

الأهلي طرابلس يدخل المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، أما فريق أولمبي الزاوية فيتصدر حاليًا المجموعة الثانية بعشر نقاط من ثلاثة لقاءات «فوز وتعادل».