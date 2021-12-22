السفارة الليبية ببولندا تكرم بطل الشطرنج علي العر

السفارة الليبية ببولندا تكرم بطل الشطرنج علي العر. (فيسبوك)

أقام سفير ليبيا ببولندا، صالح مخزوم، احتفالية تكريم، بمقر السفارة، كرّم خلالها المتفوقين من الجالية الليبية ببولندا، تقديرًا لنتائجهم الرياضية المميزة، وتحفيزًا وتشجيعًا لكل المبدعين.

شمل التكريم لاعب الشطرنج علي سالم العر المتوَّج بالميدالية الفضية لبطولة البحر المتوسط للشطرنج، كما جرى تكريم الدكتور أبوبكر المعلول، رئيس قسم الجراحة بمستشفى كوتنو بمدينة وودج لنجاحه في إجراء عملية استئصال الدوالي بواسطة أشعة الليزر، كأول عملية من نوعها يجري إجراؤها بهذه المدينة.

وثالث المكرمين طالب القانون يعقوب السويحلي لتميزه وحصوله على الترتيب الثاني كأفضل المتحدثين في مناظرات أكسفورد، التي أقيمت بمدينة وارسو يوليو الماضي.



وفي ختام الحفل، الذي ترك أثرًا طيبًا في نفوس الجميع عبّر المكرمون عن سعادتهم وشكرهم وتقديرهم لسعادة السفير ولكل المساهمين في إنجاح الحفل على هذه البادرة التحفيزية، وبدوره أشاد السفير مخزوم بالمكرمين، والإنجازات التي حققوها، وأبدى حرصه على التواصل مع جميع أبناء الجالية الليبية ببولندا، ومتابعة نشاطاتهم وإبداعاتهم، وتحفيز المتألقين منهم.