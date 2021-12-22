الحصادي يتصدر «دولية تونس للشطرنج» وسط منافسة قوية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 09:58 صباحا
يوسف الحصادي. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بطولة تونس الدولية للشطرنج للناشئين، بمشاركة 118 لاعبًا من دول ليبيا وتونس وعمان والهند، وبعد جولتي أمس الثلاثاء، السادسة والرابعة، قفز الليبي يوسف الحصادي إلى الصدارة.

جاءت الصدارة للحصادي، بعد فوزه على مواطنه عمرو فطيس، وتعادله مع العماني حمودي، في المقابل ابتعد فطيس عن الصدارة، بعد خسارتين متتاليتين أمام الحصادي، والتونسي مختار عفيفي.

الترتيب بعد الجولة السابعة
يتنافس على الصدارة خمسة لاعبين برصيد ست نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي الليبي يوسف الحصادي 2025 في الصدارة، يليه العماني حمودي تصنيف 1721، وثالثًا التونسي مختار عفيفي، ورابعًا الهندي جاسيبو ماريني تصنيف 1589، وخامسًا محمد خليل من تونس تصنيف 1283، كما يأتي الليبي عمرو فطيس في الترتيب التاسع برصيد خمس نقاط.
 
أهم مباريات الجولة الثامنة
تجرى اليوم الأربعاء أهم مباريات الجولة الثامنة، ويلتقي الليبي يوسف الحصادي بالهندي جاسيبو، والعماني البوسعيدي يتبارى مع التونسي مختار عفيفى، والليبي عمرو فطيس يواجه التونسي فرج الشاذلي تصنيف 1179.

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