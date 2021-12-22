الحصادي يتصدر «دولية تونس للشطرنج» وسط منافسة قوية

يوسف الحصادي. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بطولة تونس الدولية للشطرنج للناشئين، بمشاركة 118 لاعبًا من دول ليبيا وتونس وعمان والهند، وبعد جولتي أمس الثلاثاء، السادسة والرابعة، قفز الليبي يوسف الحصادي إلى الصدارة.

جاءت الصدارة للحصادي، بعد فوزه على مواطنه عمرو فطيس، وتعادله مع العماني حمودي، في المقابل ابتعد فطيس عن الصدارة، بعد خسارتين متتاليتين أمام الحصادي، والتونسي مختار عفيفي.