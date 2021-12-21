فوز طائرة أساريا والاتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 11:50 صباحا
الأهلي طرابلس في منافسات الكرة الطائرة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جرت أمس الإثنين، بقاعة 17 فبراير بطرابلس، ثلاث مباريات في الدوري الليبي للكرة الطائرة، لفرق المجموعة الثالثة، أسفرت عن النتائج التالية:

فوز أساريا على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-14، 25-15، 25-13)، وفوز الأهلي طرابلس على العروبة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-5، 25-11، 25-17).

وتواصلت مباراة الاتحاد والجزيرة لخمسة أشواط، تقدم الاتحاد بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23)، والشوط الثاني كان التفوق فيه للجزيرة (25-19)، وعاد الاتحاد ليتفوق في الشوط الثالث (25-15)، والشوط الرابع للجزيرة (25-16)، وجرى اللجوء للشوط الخامس وجاء لصالح الاتحاد (15-7) لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبعد هذه النتائج ينفرد الأهلي طرابلس بالصدارة برصيد 18 نقطة، وأقرب الملاحقين أساريا 15 نقطة، يليهما الاتحاد والجزيرة بـ9 نقاط لكل منهما، وخامسًا العروبة بـ3 نقاط، وسادسًا الوحدة الويفات من دون نقاط.

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