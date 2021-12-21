«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الخامس وترفض احتجاج نادي الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 10:34 صباحا
مباراة الهلال أمام الأهلي بنغازي. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

صدر عن لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، القرار رقم (8) للعام 2021، بشأن اعتماد مباريات الأسبوع الخامس للدوري الممتاز المجموعة الأولى، اعتمدت فيه نتائج ثلاث مباريات على ما انتهت عليه:

دارنس × الأهلي بنغازي 0-1
الخليج × الأخضر 3-6
الهلال × النصر1-2

عقوبات اللاعبين
وجرى إيقاف لاعب التحدي يوسف الصديق يوسف مباراة واحدة وتغريمه 500 دينار، ولاعب خليج سرت حسن حسين حسن، مباراتين متتاليتين وتغريمه 1000 دينار، كما أُوقِف لاعب الأخضر المهدي الكوت مباراتين متتاليتين مع غرامة 1000 دينار، وأُوقِف أيضًا لاعب شباب الجبل مازن الكوني مباراتين متتاليتين.

عقوبات المرافقين
إيقاف مشرف معدات الهلال فرحات السعيطي بعدم مرافقة فريقه 4 مباريات متتالية وتغريمه 1500 دينار، والعقوبة نفسها طالت مشرف معدات النصر مفتاح الخمسي.

إيقاف مدير الكرة بنادي الهلال، خليفة الماقني، مباراة واحدة وتغريمه 300 دينار، وأيضًا إيقاف رئيس نادي النصر أسامة بوزيد بعدم مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة مع غرامة 300 دينار.

عقوبات الفرق
معاقبة نادي الصداقة بغرامة 1000 دينار، وناديي التعاون وشباب الجبل بـ1500 دينار لكل منهما، ومعاقبة ناديي الهلال والنصر بـ3000 دينار لكل منهما.

عقوبات المشجعين
معاقبة مشجعي دارنس والنصر والهلال بغرامة مالية قدرها 3000 دينار لكل منهم طبقًا للمادة (77) فقرة (1) من لائحة الجزاءات، وقبلت اللجنة الاحتجاج المقدم من نادي الهلال شكلًا وفي الموضوع برفضه.

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