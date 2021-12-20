رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»

رئيس نادي «المحلة» الأسبق، محمود الزليطني. (الإنترنت)

أكد رئيس نادي «المحلة» الأسبق ورئيس اتحاد المنتجين العمال السابق، محمود الزليطني، أن ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة كأس العرب وكأس فلسطين.

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وأوضح أن الاتحاد العربي يجب أن يقدر دور ليبيا التي أسهمت بقوة في تأسيس الاتحاد سنة 1974، وكان أول رئيس له عبداللطيف بوكر رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم، قبل أن ينتقل مقره للسعودية بعد عام من تأسيسه في طرابلس.

وأشار في تصريحات إلى أن بوكر قيادي عملاق من قامات الرياضة الليبية، ولم يأخذ حقه من الاتحاد العربي حتى الآن.