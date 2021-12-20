رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 07:52 مساء
رئيس نادي «المحلة» الأسبق، محمود الزليطني. (الإنترنت)

أكد رئيس نادي «المحلة» الأسبق ورئيس اتحاد المنتجين العمال السابق، محمود الزليطني، أن ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة كأس العرب وكأس فلسطين.

الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
الشرع: غياب منتخب ليبيا عن كأس العرب صدمة لا يلتفت إليها القائمون على أمر الكرة
مونديال العرب في قطر يعيد كشف حساب 70 عاما لمنتخب ليبيا

وأوضح أن الاتحاد العربي يجب أن يقدر دور ليبيا التي أسهمت بقوة في تأسيس الاتحاد سنة 1974، وكان أول رئيس له عبداللطيف بوكر رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم، قبل أن ينتقل مقره للسعودية بعد عام من تأسيسه في طرابلس.

وأشار في تصريحات إلى أن بوكر قيادي عملاق من قامات الرياضة الليبية، ولم يأخذ حقه من الاتحاد العربي حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
هيئة الأدوية الأوروبية تجتمع لبحث ترخيص لقاح «نوفافاكس»
دولى
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
732 ألف شخص حضروا مهرجان «ميدل بيست» الموسيقي في السعودية
ثقافة وفن
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
بالفيديو: نابولي يواصل سيطرته على ميلان في أرضه وسط جماهيره
رياضة عالمية
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
مصدر بـ«الرئاسي» لـ«بوابة الوسط»: إلغاء تعيين الإعلامية سناء المنصوري سفيرة لدى ...
ليبيا
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
وفد مجلس النواب يلتقي مهندس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في إسطنبول
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟