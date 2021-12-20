«التحدي × الأهلي بنغازي.. والاتحاد المصراتي × الخمس.. والشط × الاتحاد» في انطلاق الأسبوع السادس

مباراة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والذى سينطلق الخميس المقبل بثلاث مباريات.

على ملعب بنينا سيجمع اللقاء بين التحدي والأهلي بنغازي، والمراقب عاشور سليمان، والاتحاد المصراتي يستضيف الخمس على ملعب مصراتة، والمراقب السنوسي خير، وعلى ملعب الزقوزي سيجمع اللقاء بين الشط والاتحاد، والمراقب عبدالفتاح التريكي.

أما السبت المقبل، ستقام مباراتان على ملعب بنينا، الهلال يستضيف دارنس، والمراقب أحمد عبدالجواد، وعلى ملعب البيضاء الصداقة يتبارى مع التعاون، والمراقب طارق الجهاني.

والأحد 26 ديسمبر، تقام خمس مباريات، الأخضر يلتقي شباب الجبل والمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب بنينا النصر يستضيف خليج سرت والمراقب فرج أبوشكيوة، وعلى ملعب الزاوية السويحلي يحل ضيفًا على الأولمبي والمراقب الحبيب أحمد.

وعلى ملعب الهاشمي البهلول سيجمع اللقاء المدينة مع أبوسليم والمراقب فتحي الخباط، وعلى ملعب مصراتة الأهلي طرابلس يلتقي المحلة والمراقب عبدالله شكشاكة.