حسني رئيسا للاتحاد الأفريقي للرماية والقانقا عضوا بالمكتب التنفيذي

القانقا وحسني. (أرشيفية : الإنترنت)

أُجريت أمس الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، انتخابات الاتحاد الأفريقي للرماية، وجرى خلالها تجديد الثقة في المصري حازم حسني رئيسًا للاتحاد عن الفترة من 2021 / 2025.

انتخاب حسني للمرة الثالثة على التوالي، جاء بعد حصوله على 15 صوتًا مقابل 4 أصوات لمنافسه محمد عزمي، ونجح في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، الليبي عبدالرزاق محمد القانقا بحصوله على 14 صوتًا من مجموع 19 صوتًا.

يشار إلى أن الدول الحاضرة للاجتماع هي: ليبيا، ومصر، وتونس، والجزائر، والسودان، والمغرب، وأنغولا، وجنوب أفريقيا، وموريتانيا، والسنغال، وناميبيا، وزامبيا، ونيجيريا، ورواندا، وغانا، وكينيا.

ومثّل ليبيا في الاجتماع الانتخابي رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، وأمين عام الاتحاد عبدالله غيث سالم.