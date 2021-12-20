حشاد يستعرض عبر «بوابة الوسط» أجندة الرياضة الجامعية في 2022

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 12:43 مساء
جانب من اجتماع الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب. (فيسبوك)

عُقد أمس الأحد، اجتماع مشترك ضم الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، ومدير إدارة النشاط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دكتور موسي العماري، ومدير إدارة النشاط بجامعة طرابلس عبدالعاطي طبطابة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالاتحاد أسامة التامزوي.

نوقشت في الاجتماع جملة من المواضيع التي تهم النشاط الرياضي للطلاب الجامعات وسبل الرقى به، والاهتمام بالرياضيين المتميزين، وإتاحة فرصة المشاركة أمامهم في المحافل الخارجية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال الأمين العام لاتحاد الطلاب طارق حشاد «إن الاجتماع كان مثمرًا وبناءً، وجرى فيه التأكيد على التشاور والتنسيق والعمل المشترك للرفع من مستوى المنافسات بين طلاب الجامعات، ووضع آليه النشاط الداخلي والخارجي، كما جرى الاتفاق على تواصل الاجتماعات المشتركة، على أن يُخصص الاجتماع المقبل لمناقشة المشاركات الخارجية للجامعات المتفوقة».

وعن المشاركات الخارجية قال حشاد «إن العام 2022 مليء بالبطولات الجامعية عربيًا وأفريقيًا ودوليًا ومن بينها: الدورة العربية الجامعية بأبوظبي مارس 2022، والألعاب الجامعية الأفريقية بكينيا يونيو 2022، وعلى مستوى البطولات الدولية الجامعية: بطولة العدو الريفي بالبرتغال مارس 2022، والسباحة بإيطاليا أبريل 2022، فضلا عن الملتقى الدولي بكوستاريكا أبريل 2022 وكرة القدم الأميركية بالمكسيك يونيو 2022».

وأضاف: «أيضًا بطولة الجامعات العالمية للإسكواش مصر يونيو2022، وبطولة التسلق بالنمسا يونيو 2022، والهوكي بجمهورية التشيك يونيو 2022، والألعاب الجامعية الصيفية بالصين يوليو 2022، وكأس العالم للجامعات لكرة اليد بكوسوفو يوليو 2022، وبطولة الجامعات العالمية لكرة القدم داخل الصالات بالصين يوليو 2022، والغولف بإيطاليا يوليو 2022، ورفع القوى بروسيا يوليو 2022، والرغبي بروسيا أغسطس 2022، والطائرة الشاطئية بأميركا أغسطس 2022، ودورة أكاديمية إعداد القادة بروسيا سبتمبر 2022، والكانوي ببولندا شهر سبتمبر 2022، والثلاثي بالبرازيل سبتمبر2022، والشطرنج بلجيكا شهر سبتمبر 2022».

واختتم حشاد قائلا: «أيضا الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية سبتمبر 2022، وبنتاثلون الحديث بالأرجنتين سبتمبر 2022، والألعاب القتالية بروسيا أكتوبر 2022، وبطولة الجامعات العالمية لثلاثيات كرة السلة بالصين أكتوبر 2022».

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