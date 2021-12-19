قريميدة يؤكد رسالة «كاف» الخاصة بتأهل الاتحاد رسميا في «الكونفدرالية» على حساب أنيمبا

محمد قريميده. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مراقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الليبي محمد قريميده أن الـ«كاف» اعتمد نتيجة مباراة «الاتحاد» و«أنيمبا» النيجيري (3-صفر)، وبذلك يتأهل فريق «الاتحاد» رسميًّا إلى دور المجموعات من كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد أن تعذّر حضور الفريق النيجيري إلى بنغازي لخوض لقاء إياب دور32 مكرر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًّا تأهل فريق «الاتحاد» ممثل ليبيا في كأس «الكونفدرالية» إلى دوري المجموعات.

يأتي هذا بعد انسحاب فريق «أنيمبا» النيجيري، بعدم حضوره إلى مدينة بنغازي، لملاقاة فريق «الاتحاد»، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة، على ملعب «شهداء بنينا»، معتبرًا «الاتحاد» فائزًا بثلاثة أهداف نظيفة.