الوداد يبحث عن حل لأزمة تعليق سفر مؤيد اللافي إلى المغرب

مؤيد اللافي. (صورة مثبتة من الفيديو)

كشفت مصادر إعلامية مغربية عن آخر التطورات في ملف أزمة عودة الدولي الليبي مؤيد اللافي إلى فريقه الحالي الوداد البيضاوي الرياضي، بسبب تعليق الرحلات الجوية.

وتعذر على اللافي العودة إلى المغرب منذ أسبوعين، بعد قرار سابق للسلطات في المغرب بتعليق الرحلات الجوية بعد تفشي متحور أوميكرون عالميًا، بحسب موقع «أر تي».

وبحسب ما ذكره موقع «le360» المغربي فإن نادي الوداد يواصل تكثيف اتصالاته من أجل سفر اللاعب إلى تركيا ومن تركيا إلى المغرب مباشرة وفقًا للشروط الجديدة التى تضعها السلطات المغربية على القادمين من الخارج.

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ورفضت السلطات الصحية المغربية عودة اللاعب الليبي إلى المغرب بشكل مباشر وطالبت بذهابه ترانزيت إلى دولة تركيا على أن يعود إلى المغرب بعد تواجده في تركيا عدة أيام وإجراء عدة مسحات طبية للتأكد من سلامته قبل دخول البلاد.

ويغيب اللافي عن الوداد لأكثر من ثلاثة أسابيع وهو ما سبب أزمة كبيرة داخل صفوف الفريق الودادي والذي يعاني من غيابات كثيرة بسبب تعليق الطيران.