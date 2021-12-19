توقف صيانة ملعب طرابلس وسط أزمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 ديسمبر 2021, 03:20 مساء
دوه وأبونوارة. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير شركة المنشآت الرياضية خيري دوه أن أعمال الصيانة بملعب طرابلس متوقفة؛ بسبب عدم دفع مستحقات الشركة المنفذة، فضلًا عن عدم توقيع أي عقود معها، والملعب لن يكون جاهزًا حتى بعد عام آخر، وقد يلاقى نفس مصير ملعب بنغازي المتوقف منذ 11 عامًا.

أزمة الملعب قد تمتد إلى التأثير السلبي على مشاركة المنتخب والأندية الليبية في المسابقات الأفريقية المقبلة.

من جهته، أكد وكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة وقف الصيانة بملعب طرابلس في اتصال هاتفي مع برنامج «المقهى الرياضي» عبر راديو المدينة، مؤكدًا أن توقيع عقد الشركة المنفذة لصيانة ملعب طرابلس سيتم خلال اليومين المقبلين، وأن الدفعة المالية المستحقة للشركة سيتم دفعها.

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