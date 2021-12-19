عبدالمالك وولاء يتوجان بكأس سباق العدو الريفي للجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 ديسمبر 2021, 02:59 مساء
سباق العدو الريفي للجامعات. (إنترنت)

نظَّم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي أبوسليم ومكتب النشاط المدرسي، اليوم الأحد، سباق العدو الريفي للجامعات، بنين لمسافة 8 كيلو مترات، والبنات لمسافة 4 كيلو مترات.

يأتي هذا بمشاركة طلاب جامعة طرابلس وكلية الشريعة والقانون بالعوينات وجامعة المواكب للعلوم الإدارية والمالية طرابلس ومعهد الغد للعلوم الطبية طرابلس والمعهد العالي للتقنية الطبية أبوسليم، وكلية التربية البدنية طرابلس، وكلية التربية البدنية سبها والمعهد العالي جنزور وكليات الإعلام واللغات والطب البشري والاقتصاد والفنون طرابلس.

وتولت شركة الفوارس لزيوت السيارات رعاية السباق  ووفرت جوائز  للمتفوقين، وجاءت النتائج النهائية للسباق على النحو الآتي:

عبدالمالك يُتوَّج بالكأس  
تُوج بكأس وذهبية سباق البنين الطالب عبدالمالك رمضان حسن من كلية التربية البدنية طرابلس بزمن 27.09 دقيقة، ونال الفضية الطالب عصام عبدالسلام حسن من كلية التربية البدنية سبها بزمن 27.10 دقيقة، وتُوج بالميدالية البرونزية مروان عبدالله البكاي من جامعة المواكب بمنطقة السراج بزمن 27.30 دقيقة.

ولاء تُتوَّج بكأس البنات
تُوجت بكأس وذهبية البنات الطالبة ولاء عصام الفلاح  من جامعة طرابلس، ونالت الميدالية الفضية شقيقتها نور الهدي عصام الفلاح، وتُوجت بالميدالية البرونزية الطالبة نعمة رمضان، كما منحت اللجنة المنظمة ميدالية وشهادة تقدير الطالبة لمار رمضان باعتبارها أصغر متسابقة.

حفل التتويج
وفي ختام السباق وبحضور عضو المجلس البلدي أبوسليم  الصديق العباسي وأمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد ومدير الأكاديمية الأولمبية دكتور حدهم العابد ورئيس الاتحاد النسائي عواطف أبوشويشة  وعضو الاتحاد أسامة التامزوي ورئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة دكتور فؤاد برغش ومدير تعليم أبوسليم محمود الرايس، وعدد من وسائل الإعلام ومحبي رياضة ألعاب القوى، وزعت فيه شهادات التقدير على حكام السباق وكافة الجهات التي ساهمت في نجاح السباق، وتم تتويج أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى في سباقي البنين والبنات.

سباق العدو الريفي للجامعات. (إنترنت)
سباق العدو الريفي للجامعات. (إنترنت)
سباق العدو الريفي للجامعات. (إنترنت)
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