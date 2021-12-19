مهلهل والشلي يصلان طشقند للمشاركة فى اجتماع دولي الأثقال

الشلي ومهلهل. (أرشيفية : الإنترنت)

وصل إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال خالد مهلهل، ورئيس الاتحاد الليبي منار الدين الشلي، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، الذي سيُعقد بمدينة طشقند.

تنطلق الفعاليات بداية من غدٍ الأحد، وتتواصل لمدة يومين، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال منار الدين الشلي «إن الاجتماع سيناقش جملة من المواضيع من بينها: عرض واعتماد التقرير السنوي، والتقرير المالي، مع عرض واعتماد التقارير السنوية للجان الفنية، والتدريب والأبحاث واللجنة الطبية».

وأكمل «سيتم مناقشة التطوير والتعليم، وعرض الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد الدولي، وأيضًا الخطوات المتعلقة بالانتخابات، والمصادقة على تعيين أعضاء لجنة الأخلاق والانضباط».

واختتم «ستتم مناقشة عروض الاتحادات الوطنية المنظمة لبطولات العالم للعام المقبل 2022، ومن بينها: بطولة العالم للشباب والتي ستقام بالمكسيك، وبطولة العالم للناشئين باليونان، وبطولة العالم للكبار بالصين، بالإضافة إلى مناقشة عروض الشركات المصنعة للمعدات المعتمدة من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال».