الزناد يسقط منافسه التونسي بالنقاط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 10:28 مساء
مالك الزناد (الإنترنت- أرشيفية)

انتصر الملاكم الليبي مالك الزناد، اليوم السبت، على خصمه التونسي إسلام الفلاحي، في النزال الذي جرى بينهما بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.

وحسم البطل الليبي النزال لصالحه بالنقاط.

وقبل مواجهة الليلة، خاض الزناد (28 عامًا) خلال مسيرته الاحترافية 18 مباراة، حقق فيها الفوز جميعًا، منها 16 فوزًا بالضربة القاضية واثنتان بالنقاط، وآخر ظهور للزناد كان في 29 أغسطس الماضي حينما حقق الفوز بالضربة الفنية القاضية على ملاكم مونتينيغرو ألمير سيكرجلغ.

وقبل لقائه الزناد، خاض التونسي إسلام التفاحي (39 عامًا)، في مسيرته الاحترافية 34 نزالًا، فاز في 22 من بينها خمسة بالضربة، وتعادل في مباراتين وهزم في عشر مباريات. وكانت آخر مباراة لإسلام التفاحي في الثالث من أكتوبر الماضي، وخسرها بالنقاط أمام رافييل دومينيكا.

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