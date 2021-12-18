تعادل سلبي يحسم مواجهة «الأهلي طرابلس» و«المدينة» في الدوري الليبي الممتاز

مباراة الأهلي طرابلس والمدينة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الليبي الممتاز بين فريقي «الأهلي طرابلس» و«المدينة» على أرضية ملعب أبوسليم بطرابلس.

الشوط الأول جاء سلبيًّا وانحصر اللعب وسط الملعب ولم تكن هناك أي فرصة تذكر عدا فرصة سالم اعبلو لاعب «المدينة».

وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي وحصل «الأهلي طرابلس» على فرصتين خلال الشوط ليضيف كل فريق نقطة في سلم الترتيب.

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«الأهلي طرابلس» وصل إلى النقطة الرابعة من ثلاث مباريات و«المدينة» وصل إلى النقطة الخامسة.