95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع الخامس من الدوري الليبي

مباراة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

اختُتمت مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة 7 مباريات فقط من 10 مباريات، بعدما تم تأجيل مباريات المجموعة الثانية بين الاتحاد والخمس إلى موعد لاحق، وترحيل مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي إلى يوم 22 ديسمبر الجاري، ومباراة المدينة والسويحلي إلى الأربعاء المقبل.

نتائج المجموعة الأولى

نتائج مباريات الأسبوع الخامس في المجموعة الأولى شهدت فوز النصر على الهلال بهدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي بنغازي على دارنس بهدف دون مقابل، وفوز الأخضر على خليج سرت بنتيجة 6 أهداف مقابل 3، والتعاون على شباب الجبل بثلاثية نظيفة، بينما تعادل التحدي والصداقة بهدف مقابل هدف.

مبارتان في المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، أقيمت مبارتان فقط؛ حيث تعادل الاتحاد المصراتي مع المحلة بهدف مقابل هدف، في حين تعادل سلبيًا أبوسليم والشط دون أهداف، وأقيمت أيضًا مباراة دربي طرابلس المؤجلة، وانتهت بفوز فريق الاتحاد على الأهلي طرابلس بهدف دون مقابل.

21 هدفًا في الأسبوع الخامس

شهد الأسبوع تسجيل 21 هدفًا، بواقع 18 هدفًا في المجموعة الأولى، وثلاثة أهداف فقط في المجموعة الثانية، أما مجموع الأهداف حتى الأسبوع الخامس 95 هدفًا، وشهد الأسبوع نفسه، أول تعادل لفريق الشط بعد أربع خسائر متتالية، وأول فوز لفريق التعاون، وخسارة فريق خليج سرت بأكبر نتيجة خلال الموسم وصلت إلى 6 أهداف مقابل ثلاثة.

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التأجيلات بسبب الارتباطات الأفريقية

المجموعة الثانية أقل تهديفًا من المجموعة الأولى بسبب كثرة التأجيلات في المجموعة، بسبب المشاركة الأفريقية لفريقي الأهلي طرابلس والاتحاد، حيث تم تسجيل 68 هدفًا في المجموعة الأولى، و27 في المجموعة الثانية بمجموع 95 هدفًا.

الأهلي بنغازي يحقق العلامة الكاملة

فريق الأهلي بنغازي يحقق فوزه الخامس على التوالي برصيد 15 نقطة، أما فريق الأخضر فهو أكثر تسجيلًا للأهداف حتى الأسبوع الخامس وصلت إلى 16 هدفًا، والأهلي بنغازي ثانيًا بـ11 في المجموعة الأولى، والأولمبي في المجموعة الثانية 8 أهداف.