قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لنزال الزناد والتفاحي في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 01:55 مساء
قناة الوسط تقدم استديو تحليلي في الملاكمة. (خاص - بوابة الوسط)

ينطلق في تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم السبت، عبر قناة الوسط «WTV»، الاستديو التحليلي لمباراة الملاكم الليبي مالك الزناد، أمام التونسي إسلام التفاحي.

يضم الاستديو التحليلي الخبيرين في لعبة الملاكمة، المدربين منذر بن شعلية وعبدالحكيم عمار.

وتتجه أنظار عشاق الملاكمة الليبية، اليوم السبت، إلى بلجيكا حيث سيخوض الملاكم الليبي مالك الزناد نزالًا قويًا في الملاكمة الاحترافية.

ويواجه الزناد الملاكم التونسي إسلام التفاحي، في مباراة من 10 جولات، عبر قناة «WTV».

الملاكم الليبي مالك الزناد (28 عامًا)، خاض خلال مسيرته الاحترافية 18 مباراة، حقق فيها الفوز جميعًا منها 16 فوزًا بالضربة القاضية و2 بالنقاط.

آخر مباراة للزناد كانت في 29 أغسطس الماضي، وحقق فيها الفوز بالضربة الفنية القاضية على ملاكم مونتينيغرو ألمير سيكرجلغ.

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