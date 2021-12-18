أول فوز للتعاون وتفوق للنصر في الديربي أمام الهلال

مباراة للتعاون في الدوري الليبي. (صفحة نادي التعاون عبر فيسبوك)

اختتمت، أمس الجمعة، مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، بإجراء مبارتين، ففي ملعب أجدابيا، حقق فريق التعاون أول انتصار له هذا الموسم، بالفوز على فريق شباب الجبل بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف التعاون الثلاثة التونسي ماهر العبيدي في الدقيقة 66 وأحمد جمال في الدقيقة 69 وجعفر الشلوي في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة وصل فريق التعاون إلى النقطة الخامسة من خمس مباريات وشباب الجبل ثلاث نقاط من خمس مباريات.

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وعلى ملعب بنينا، أقيمت مباراة دربي مدينة بنغازي، وجمعت النصر والهلال، وشهدت المباراة عدة توقفات وبطاقات حمراء لإداريي فريقي الهلال والنصر، وانتهت المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

سجل أهداف النصر يحيى الزليتني من علامة الجزاء وسالم المسلاتي «روما» وسجل هدف الهلال الوحيد اللاعب المحترف مدوين أيضًا من علامة الجزاء، وبهذه النتيجة وصل فريق النصر إلى10 نقاط والهلال 5 نقاط.