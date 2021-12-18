غابة النصر تشهد سباق الجامعات الليبية للعدو الريفي

سباق الجامعات الليبية للعدو الريفي. (فيسبوك)

تشهد غابة النصر بطرابلس، اليوم السبت، سباق الجامعات الليبية للعدو الريفي، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

تُقام المنافسات بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لأبوسليم، وبمشاركة عدد من طلاب الجامعات الليبية والمعاهد العليا ومسافة السباق 8 كليومترات.

وأُسندت مهمة المدير العام للسباق للصديق العباسي، ومدير لجنة التحكيم لإبراهيم الذويب، ومدير اللجنة الفنية لأدم الشيباني.

يشار إلى أن المتفوقين ستتاح لهم فرصة المشاركة في بطولة الجامعات العالمية للعدو الريفي التي ستُقام بالبرتغال العام المقبل.