الأهلي طرابلس يلتقي المدينة ضمن مؤجلات الدوري الممتاز وسط رقابة صارمة

أخر ظهور للأهلي طرابلس أمام الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

يحتضن ملعب أبوسليم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا اليوم السبت، لقاءً مؤجلًا من الجولة الثالثة، يجمع المدينة سابع المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، مع الأهلي طرابلس ثامن المجموعة برصيد 3 نقاط من مبارتين، وكلف بمراقبة المباراة المراقب الهادي سويطي.

يذكر أن رئيس لجنة المسابقات عبدالمولى المغربي وجَّه خطابًا لمراقب المباراة، طلب فيه تطبيق جملة من الإجراءات على الفريقين، من بينها منع دخول أي جهة حتى لحاملي البطاقات الرسمية والعاملين بالملعب طيلة فترة زمن المباراة.

أيضًا مُنع تواجد أي شخص في محيط الملعب والمنصة الرئيسية والمدرجات ويسمح فقط بتواجد الطاقم الفني لقناة ليبيا الرياضية، وقناة الوسط «WTV» بالإضافة إلى رئيس النادي ومدير الكرة بالنادي، ومحرر صحفي واحد لكل نادٍ وسائق الحافلة، و3 رياضيين فقط من كل نادٍ ويكون تواجدهم بالمنصة الشرفية، بجانب مصور ثابت واحد فقط لكل فريق، ويكون تواجده بجانب زاوية الركنية.