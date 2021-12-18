عبر قناة «WTV» الزناد في نزال جديد ببلجيكا أمام التونسي إسلام التفاحي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 ديسمبر 2021, 11:20 صباحا
مباراة سابقة لمالك الزناد. (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه أنظار عشاق الملاكمة الليبية، اليوم السبت، إلى بلجيكا حيث سيخوض الملاكم الليبي مالك الزناد نزالًا قويًا في الملاكمة الاحترافية.

ويواجه الزناد الملاكم التونسي إسلام التفاحي، في مباراة من 10 جولات، ومنقولة على قناة الوسط «WTV».

الملاكم الليبي مالك الزناد (28 عامًا)، خاض خلال مسيرته الاحترافية 18 مباراة، حقق فيها الفوز جميعًا منها 16 فوزًا بالضربة القاضية و2 بالنقاط.

آخر مباراة للزناد كانت في 29 أغسطس الماضي، وحقق فيها الفوز بالضربة الفنية القاضية على ملاكم مونتينيغرو ألمير سيكرجلغ.

والتونسي إسلام التفاحي (39 عامًا)، خاض في مسيرته الاحترافية 34 نزالًا فاز في 22 من بينها 5 بالضربة، وتعادل في مبارتين وانهزم في 10 مباريات.

آخر مباراة لإسلام التفاحي كانت في 3 أكتوبر الماضي، وخسرها بالنقاط أمام رافييل دومينيكا.

مالك الزناد في تتويج سابق. (أرشيفية : الإنترنت)
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