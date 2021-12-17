التريكي عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 05:45 مساء
عميد عدنان علي التريكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي. (الإنترنت)

انتُخب عميد عدنان علي التريكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في دورتها الـ45 التي عُقدت الجمعة بالجزائر بمشاركة 18 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد المكانة المتميزة والعريقة التي يتميز بها اتحاد الشرطة الرياضي الليبي في عضوية الكيان الرياضي العربي الذي نالت ليبيا شرف استضافة اجتماعه التأسيسي.

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وحظي عميد عدنان علي التريكي بثقة الجمعية العمومية للاتحاد في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، والذي سيمنح ليبيا دورًا أساسيًا مؤثرًا في رسم سياسة وبرامج الاتحاد العربي للشرطة، والمشاركة الفاعلة في قراراته وتوصياته ونشاطاته المختلفة.

وجاء اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة العربية للشرطة في الكاراتيه المقامة حاليًا بالجزائر العاصمة.

اتحاد الشرطة الرياضي يهنئ التركي
وبهذه المناسبة يتقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، ومنتسبوه بخالص عبارات التهاني للعميد عدنان علي التريكي على هذه الثقة العالية، متمنين له التوفيق والنجاح في هذه المهمة الجديدة، آملين أن يعود ذلك بمزيد التقدم والازدهار لنادي اتحاد الشرطة الرياضي وتحقيق أفضل الإنجازات الرياضية والتألق في المسابقات العربية لرياضة الشرطة.

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