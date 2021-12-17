إيقاف 6 حكام لمدة شهر في الدوري الليبي لكرة القدم

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

قررت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إيقاف 6 حكام عن التحكيم لمدة شهر من تاريخ إدارتهم لآخر مباراة لهم في الدوري الممتاز.

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وجاء قرار الإيقاف نتيجة لوجود أخطاء وهفوات تحكيمية في المباريات التي أداروها وهم: مفتاح العلمي حكم مباراة (الأهلي بنغازي والهلال)، والدولي عبد الباسط شهوب حكم مباراة (المحلة وأبوسليم)، وأيوب الفرجاني حكم مباراة (المحلة والاتحاد المصراتي)، وحسين العجمي حكم مباراة (دارنس والأهلي بنغازي)، وعلي أبوشكيوة حكم مباراة (أبوسليم والشط) وعطية محمد حكم مباراة (أبوسليم والشط).