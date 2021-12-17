تعرف على مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

جانب من تدريبات لاعبي الهلال. (الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع مباراتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

التعاون × شباب الجبل

على ملعب أجدابيا، يستضيف فريق التعاون تاسع المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات نظيره شباب الجبل سادس المجموعة، برصيد ثلاث نقاط من أربع مباريات بالمراقب المبروك الفارسي.

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الهلال × النصر

ويشهد ملعب بنينا لقاء الجارين الهلال خامس المجموعة الأولى بخمس نقاط يتبارى مع النصر رابع المجموعة برصيد سبع نقاط ويدير المباراة المراقب فيصل بادي.

وغدًا السبت وعلى ملعب أبوسليم، وفي لقاء مؤجل من الجولة الثالثة، المدينة سابع المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، يلتقى الأهلي طرابلس ثامن المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين والمراقب الهادي سويطي.