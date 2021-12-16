في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز

فريق الأخضر. (الإنترنت)

حقق فريق نادي «الأخضر»، فوزًا كبيرًا (6-3) خارج الديار على حساب نادي «خليج سرت» في المباراة التي لعبت في مدينة أجدابيا على أرضية ملعب 10 يونيو، ضمن الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

تقدم «خليج سرت» عن طريق إسلام الغناي ثم عاد «الأخضر» عن طريق التونسي المهدي الوذزفي، ثم تقدم «الخليج» مرة أخرى عن طريق علي بلقايد، ليعادل «الأخضر» النتيجة عن طريق أحمد كرواع.

ثم تقدم «الأخضر» مرة أخرى عن طريق حمادي جادالله وعزز كرواع تقدم «الأخضر» بهدف رابع ثم قلص «خليج سرت» النتيجة عن طريق إسلام الغناي قبل أن يسجل «الأخضر» هدفين عن طريق المالي علي أمادو وعبدالله عبدالرحيم.

وبهذا الفوز؛ وصل «الأخضر» إلى النقطة 13، معززًا موقعه في وصافة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد «خليج سرت» عند نقطتين في المركز الأخير.