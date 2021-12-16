المنفي يلتقي رئيسي نادي الطيران بنينا وجمعيته العمومية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي رئيس نادي الطيران ببنينا الطيب المشاي، ورئيس جمعيته العمومية أيمن البرغثي.(الإنترنت)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران ببنينا، الطيب المشاي، ورئيس الجمعية العمومية للنادي، أيمن البرغثي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء خصص لمناقشة مسيرة النادي حاليًا، وسبل النهوض به كأحد الأندية الرياضية العريقة في المنطقة، التي قدمت الكثير للرياضة الليبية، عبر سنوات طويلة.

وقدم مسؤولو النادي خلال الاجتماع، لمحة عن الأوضاع الحالية التي يمر بها النادي، وبعض المتطلبات التي يحتاجها، ليستمر كمؤسسة رياضية تسهم في استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتعزز المنتخبات الوطنية بالمواهب الرياضية.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء بدور النادي، وتاريخه الكبير في الرياضة الليبية، مؤكدًا أهمية أن تحظى هذه الأندية بالدعم والمساندة، لتسهم في بناء الشباب رياضيًّا، وثقافيًّا واجتماعيًّا.